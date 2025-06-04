Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
6.9 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
400,00
Економія при броні: -40,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
400,00
Економія при броні: -40,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
400,00
Економія при броні: -40,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
9.8 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
431,14
Економія при броні: -16,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 61/2
9.9 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Доманицького Василя, 1/5
10.1 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
400,00
Економія при броні: -40,40 грн
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
14.9 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
388,00
Економія при броні: -28,40 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
20.8 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
388,00
Економія при броні: -35,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Головатого, 20
31.3 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
388,00
Економія при броні: -28,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
32.6 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Київська, 166-А
36.9 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Каштанова, 6/1
37.3 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Київська, 109
37.4 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 31
59.8 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Добровольчих Батальйонів, 3
77.3 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 64/2
77.6 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 42
77.9 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland