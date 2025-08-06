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Комфовіта (Comfovita)
Комфовіта (Comfovita)
Кривий Ріг
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Доступно в 2 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
422,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
3.3 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
422,00
грн
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В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
106.6 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
283,60
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Цілодобово
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
106.6 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
363,20
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
410,00
Економія при броні:
-59,40 грн
350,60
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
113.3 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
416,00
Економія при броні:
-46,20 грн
369,80
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Солоне, вул. Героїв України, 34
115.9 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
66,79
Економія при броні:
-2,64 грн
64,15
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
416,00
Економія при броні:
-46,20 грн
369,80
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
442,00
Економія при броні:
-78,60 грн
363,40
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
130.1 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
444,70
Економія при броні:
-63,90 грн
380,80
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
131.4 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
426,00
Економія при броні:
-62,60 грн
363,40
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
426,00
Економія при броні:
-62,60 грн
363,40
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
136.4 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
422,00
Економія при броні:
-59,00 грн
363,00
грн
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Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 8
140.1 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
436,27
Економія при броні:
-16,58 грн
419,69
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
148.4 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
282,10
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Цілодобово
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
157.9 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
338,10
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
194.0 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
410,00
Економія при броні:
-59,40 грн
350,60
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Цілодобово
Черкаси, вул. Смілянська, 40
196.1 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
369,00
грн
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Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
210.4 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
438,00
Економія при броні:
-57,20 грн
380,80
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
251.4 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
386,00
Економія при броні:
-56,20 грн
329,80
грн
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