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Комфовіта (Comfovita)
Комфовіта (Comfovita)
Харків
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Доступно в 72 аптеках у Харків
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
367,40
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
287,10
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
285,00
грн
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Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
368,40
грн
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Аптека ваш консультант
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
1.8 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
368,60
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
328,40
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
1.9 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
323,50
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
2.0 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
285,40
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 68/114
2.5 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
321,10
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Привокзальна, 2
2.9 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
285,60
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
367,20
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
3.4 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
286,00
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.4 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
287,10
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
285,50
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Електромеханічний, 1
3.9 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
369,20
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
4.3 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
321,30
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 25-А
4.3 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
368,80
грн
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Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
287,00
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 165-Б
4.6 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
366,50
грн
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Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
286,30
грн
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