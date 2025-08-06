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Комфовіта (Comfovita)
Комфовіта (Comfovita)
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Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
406,00
Економія при броні:
-34,00 грн
372,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
406,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
406,00
Економія при броні:
-34,00 грн
372,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
119.0 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
455,40
Економія при броні:
-23,57 грн
431,83
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
121.0 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
406,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
406,00
Економія при броні:
-34,00 грн
372,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
406,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
377,70
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Головатого, 20
128.7 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
406,00
Економія при броні:
-34,00 грн
372,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
129.6 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
406,00
Економія при броні:
-34,00 грн
372,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
129.7 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
368,70
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
406,00
Економія при броні:
-40,80 грн
365,20
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
406,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Цілодобово
Київ, просп. Берестейський, 136
132.6 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
370,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
135.1 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
299,20
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Київська, 166-А
158.3 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
284,90
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Каштанова, 6/1
158.9 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
281,30
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Київська, 109
159.1 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
353,50
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 31
185.0 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
285,30
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коровинці, вул. Київська, 50
188.9 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
368,10
грн
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