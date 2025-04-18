Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 176 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Акневак капсули №30
Bioveta
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Акневак капсули №30
Bioveta
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1207,86
Економія при броні: -75,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1163,25
Економія при броні: -50,22 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1163,74
Економія при броні: -166,42 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Акневак капсули №30
Bioveta
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1194,03
Економія при броні: -196,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1097,00
Економія при броні: -91,60 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1143,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Акневак капсули №30
Bioveta
776,24
Економія при броні: -25,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1186,51
Економія при броні: -186,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1143,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1143,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1198,25
Економія при броні: -63,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1184,67
Економія при броні: -59,31 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Акневак капсули №30
Bioveta
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Акневак капсули №30
Bioveta
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Акневак капсули №30
Bioveta
777,99
Економія при броні: -109,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1097,00
Економія при броні: -91,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1175,86
Економія при броні: -188,38 грн