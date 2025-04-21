Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Акневак капсули №30
Bioveta
790,53
Економія при броні: -37,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1143,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1173,27
Економія при броні: -45,78 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Акневак капсули №30
Bioveta
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Акневак капсули №30
Bioveta
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1143,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1201,02
Економія при броні: -73,62 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1143,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1143,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1143,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1077,10
Економія при броні: -71,60 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1198,41
Економія при броні: -207,05 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Акневак капсули №30
Bioveta
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1190,78
Економія при броні: -194,43 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1200,09
Економія при броні: -203,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1143,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1125,50
Економія при броні: -120,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1183,20
Економія при броні: -58,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1159,92
Економія при броні: -163,22 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1143,00 грн