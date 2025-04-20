Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 131 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1143,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1180,23
Економія при броні: -194,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1098,00
Економія при броні: -110,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Акневак капсули №30
Bioveta
792,31
Економія при броні: -39,38 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Акневак капсули №30
Bioveta
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1172,38
Економія при броні: -186,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1155,66
Економія при броні: -188,62 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1176,98
Економія при броні: -209,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1143,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Акневак капсули №30
Bioveta
779,56
Економія при броні: -134,93 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Акневак капсули №30
Bioveta
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1034,76
Економія при броні: -65,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1143,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1196,39
Економія при броні: -227,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1206,01
Економія при броні: -236,68 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Акневак капсули №30
Bioveta
374,79
Економія при броні: -39,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Акневак капсули №30
Bioveta
798,49
Економія при броні: -139,02 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Акневак капсули №30
Bioveta
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1098,00
Економія при броні: -110,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Акневак капсули №30
Bioveta
1143,00 грн