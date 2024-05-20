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Акневак капсули, №30 - Одеса (471576) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 141 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
748,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
793,11
Економія: -43,41 грн
749,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
763,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
848,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
748,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
797,58
Економія: -54,10 грн
743,48 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
915,99
Економія: -195,91 грн
720,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (3)
706,32 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2)
796,42
Економія: -55,38 грн
741,04 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
782,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
829,07
Економія: -85,46 грн
743,61 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
763,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
843,07
Економія: -89,37 грн
753,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
813,39
Економія: -72,58 грн
740,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
706,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (2)
748,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: капсули (20)
847,12
Економія: -84,82 грн
762,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (2)
820,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
783,06
Економія: -39,06 грн
744,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
748,70 грн