Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні: -10,00 грн
Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні: -12,00 грн
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
211,00
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
211,00
Економія при броні: -25,00 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
180,00
Економія при броні: -22,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
211,00
Економія при броні: -25,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
158,00
Економія при броні: -18,00 грн
Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
180,00
Економія при броні: -22,00 грн
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
220,00
Економія при броні: -30,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні: -10,00 грн
Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні: -12,00 грн
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
211,00
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні: -10,00 грн
Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні: -12,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
22.9 км
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
211,00
Економія при броні: -21,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні: -10,00 грн
Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні: -12,00 грн
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
218,00
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
136.4 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні: -10,00 грн
Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні: -12,00 грн
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
218,00
Економія при броні: -22,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 40
228.0 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні: -10,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
228.4 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні: -10,00 грн
Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні: -12,00 грн
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
218,00
Економія при броні: -22,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
288.2 км
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
218,00
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
434.1 км
Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні: -12,00 грн
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
218,00
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
435.2 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні: -10,00 грн
Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні: -12,00 грн
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
218,00
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
438.1 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні: -10,00 грн
Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні: -12,00 грн
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
218,00
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
450.7 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні: -10,00 грн
Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні: -12,00 грн
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
218,00
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
455.6 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
141,00
Економія при броні: -1,00 грн
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
211,00
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
723.6 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні: -10,00 грн
Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні: -12,00 грн
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
218,00
Економія при броні: -22,00 грн