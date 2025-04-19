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Діаретон (Diareton)
Діаретон (Diareton)
Одеса
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні:
-10,00 грн
140,00
грн
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Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні:
-12,00 грн
158,00
грн
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Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
218,00
Економія при броні:
-22,00 грн
196,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні:
-10,00 грн
140,00
грн
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Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні:
-12,00 грн
158,00
грн
Забронювати
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
218,00
Економія при броні:
-22,00 грн
196,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 40
257.1 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні:
-10,00 грн
140,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
344.1 км
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
218,00
Економія при броні:
-22,00 грн
196,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
366.2 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
158,00
Економія при броні:
-18,00 грн
140,00
грн
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Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
180,00
Економія при броні:
-22,00 грн
158,00
грн
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Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
220,00
Економія при броні:
-30,00 грн
190,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
367.0 км
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
211,00
Економія при броні:
-25,00 грн
186,00
грн
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Елітфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
367.1 км
Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
180,00
Економія при броні:
-22,00 грн
158,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
368.8 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні:
-10,00 грн
140,00
грн
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Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні:
-12,00 грн
158,00
грн
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Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
211,00
Економія при броні:
-21,00 грн
190,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
369.2 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні:
-10,00 грн
140,00
грн
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Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні:
-12,00 грн
158,00
грн
Забронювати
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
211,00
Економія при броні:
-21,00 грн
190,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
369.8 км
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
211,00
Економія при броні:
-25,00 грн
186,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
371.5 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні:
-10,00 грн
140,00
грн
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Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні:
-12,00 грн
158,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
374.5 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні:
-10,00 грн
140,00
грн
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Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні:
-12,00 грн
158,00
грн
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Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
218,00
Економія при броні:
-22,00 грн
196,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
393.9 км
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
211,00
Економія при броні:
-21,00 грн
190,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
435.1 км
Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні:
-12,00 грн
158,00
грн
Забронювати
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
218,00
Економія при броні:
-22,00 грн
196,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
435.6 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні:
-10,00 грн
140,00
грн
Забронювати
Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні:
-12,00 грн
158,00
грн
Забронювати
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
218,00
Економія при броні:
-22,00 грн
196,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
440.2 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні:
-10,00 грн
140,00
грн
Забронювати
Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні:
-12,00 грн
158,00
грн
Забронювати
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
218,00
Економія при броні:
-22,00 грн
196,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
449.2 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні:
-10,00 грн
140,00
грн
Забронювати
Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні:
-12,00 грн
158,00
грн
Забронювати
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
218,00
Економія при броні:
-22,00 грн
196,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
455.8 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
141,00
Економія при броні:
-1,00 грн
140,00
грн
Забронювати
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
211,00
Економія при броні:
-15,00 грн
196,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
507.4 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні:
-10,00 грн
140,00
грн
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Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні:
-12,00 грн
158,00
грн
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Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
218,00
Економія при броні:
-22,00 грн
196,00
грн
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