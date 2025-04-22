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Діаретон (Diareton)
Діаретон (Diareton)
Чернігів
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
141,00
Економія при броні:
-1,00 грн
140,00
грн
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Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
211,00
Економія при броні:
-15,00 грн
196,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні:
-10,00 грн
140,00
грн
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Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні:
-12,00 грн
158,00
грн
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Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
218,00
Економія при броні:
-22,00 грн
196,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні:
-10,00 грн
140,00
грн
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Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні:
-12,00 грн
158,00
грн
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Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
218,00
Економія при броні:
-22,00 грн
196,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні:
-10,00 грн
140,00
грн
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Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні:
-12,00 грн
158,00
грн
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Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
218,00
Економія при броні:
-22,00 грн
196,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні:
-12,00 грн
158,00
грн
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Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
218,00
Економія при броні:
-22,00 грн
196,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
235.3 км
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
218,00
Економія при броні:
-22,00 грн
196,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 40
336.5 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні:
-10,00 грн
140,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
338.4 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні:
-10,00 грн
140,00
грн
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Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні:
-12,00 грн
158,00
грн
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Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
218,00
Економія при броні:
-22,00 грн
196,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
398.4 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні:
-10,00 грн
140,00
грн
Забронювати
Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні:
-12,00 грн
158,00
грн
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Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
218,00
Економія при броні:
-22,00 грн
196,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
425.1 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні:
-10,00 грн
140,00
грн
Забронювати
Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні:
-12,00 грн
158,00
грн
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Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
218,00
Економія при броні:
-22,00 грн
196,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
453.1 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні:
-10,00 грн
140,00
грн
Забронювати
Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні:
-12,00 грн
158,00
грн
Забронювати
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
218,00
Економія при броні:
-22,00 грн
196,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
485.0 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
158,00
Економія при броні:
-18,00 грн
140,00
грн
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Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
180,00
Економія при броні:
-22,00 грн
158,00
грн
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Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
229,00
Економія при броні:
-33,00 грн
196,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
488.7 км
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
218,00
Економія при броні:
-22,00 грн
196,00
грн
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Елітфарм
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
490.0 км
Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
180,00
Економія при броні:
-22,00 грн
158,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
492.5 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні:
-10,00 грн
140,00
грн
Забронювати
Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні:
-12,00 грн
158,00
грн
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Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
211,00
Економія при броні:
-21,00 грн
190,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
493.8 км
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
218,00
Економія при броні:
-22,00 грн
196,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
494.4 км
Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
218,00
Економія при броні:
-22,00 грн
196,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
499.3 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні:
-10,00 грн
140,00
грн
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Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні:
-12,00 грн
158,00
грн
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Діаретон капсули 400 мг блістер №10
Красота та Здоров'я
211,00
Економія при броні:
-21,00 грн
190,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
500.6 км
Діаретон краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні:
-10,00 грн
140,00
грн
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Діаретон сироп 200 мл №1
Красота та Здоров'я
170,00
Економія при броні:
-12,00 грн
158,00
грн
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