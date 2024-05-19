Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинБЕРЕШ ВІТАМІН C 1000Ціни в аптеках

БЕРЕШ ВІТАМІН C 1000 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг, №10 - Київ (773349) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
64,38
Економія: -7,74 грн
56,64 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
72,13
Економія: -13,19 грн
58,94 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
65,59
Економія: -5,11 грн
60,48 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
72,12
Економія: -14,33 грн
57,79 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Йорданська, 6
Всього: упаковка (2)
62,70 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ольжича Олега, 3
Всього: упаковка (1)
77,02
Економія: -19,23 грн
57,79 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
Всього: упаковка (1)
62,70 грн
Аптека24
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (3)
68,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гузара Любомира / Героїв Севастополя, 30/28
Всього: упаковка (1)
62,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 12
Всього: упаковка (1)
62,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мілютенка, 23
Всього: упаковка (1)
61,76 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мілютенка, 12-А
Всього: упаковка (1)
62,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 22
Всього: упаковка (9)
56,23 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
Всього: упаковка (2)
66,98
Економія: -6,79 грн
60,19 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 12-А
Всього: упаковка (1)
70,28
Економія: -5,45 грн
64,83 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Всього: упаковка (1)
68,86
Економія: -8,24 грн
60,62 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 61/2
Всього: упаковка (1)
65,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всього: упаковка (1)
62,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 35
Всього: упаковка (1)
62,70 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (5)
50,00 грн