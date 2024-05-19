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АВЕН КЛІНАНС ВУМЕН НІЧНИЙ КРЕМ 30 мл - Київ (764317) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
1069,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
1069,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
908,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
971,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (3)
1069,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
895,49 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
1069,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (3)
1069,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
998,40
Економія: -29,95 грн
968,45 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
1069,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (1)
814,08 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (1)
1069,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (1)
814,08 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (2)
1069,00 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
814,08 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
814,08 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
998,40
Економія: -29,95 грн
968,45 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Всього: упаковка (1)
1069,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Печерська, 1
Всього: упаковка (1)
814,08 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (1)
1069,00 грн