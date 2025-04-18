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Зачиняється о 20:00
Шумськ, вул. Енергетична, 3-А
722.4 км
Офев® капсули м'які 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
48156,90
грн
Забрати 21.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шумськ, вул. Українська, 57-А
722.8 км
Офев® капсули м'які 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
48156,90
грн
Забрати 21.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ланівці, вул. Новосілка, 7
726.6 км
Офев® капсули м'які 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
48156,90
грн
Забрати 21.04 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Підволочиськ, вул. Патріарха Мстислава, 102
726.9 км
Офев® капсули м'які 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
48156,90
грн
Забрати 21.04 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Підволочиськ, вул. Патріарха Мстислава, 102
726.9 км
Офев® капсули м'які 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
48156,90
грн
Забрати 21.04 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ланівці, вул. Грушевського Михайла, 1-А
726.9 км
Офев® капсули м'які 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
48156,90
грн
Забрати 21.04 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Підволочиськ, вул. Галицького, 64
727.0 км
Офев® капсули м'які 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
48156,90
грн
Забрати 21.04 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Клевань, вул. Центральна, 55
728.7 км
Офев® капсули м'які 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
48156,90
грн
Забрати 22.04 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Цумань, вул. Васильєва, 2-А
739.6 км
Офев® капсули м'які 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
48156,90
грн
Забрати 21.04 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Гримайлів, вул. Мазепи, 2
739.7 км
Офев® капсули м'які 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
48156,90
грн
Забрати 21.04 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 16:30
Збараж, вул. Гралюка Романа, 2
750.4 км
Офев® капсули м'які 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
48156,90
грн
Забрати 21.04 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременець, вул. Шевченка Тараса, 63
750.6 км
Офев® капсули м'які 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
48156,90
грн
Забрати 21.04 після 16:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Кременець, вул. Шевченка Тараса, 46-А
750.7 км
Офев® капсули м'які 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
48156,90
грн
Забрати 21.04 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вишнівець, пл. Шевченка Тараса, 17
750.9 км
Офев® капсули м'які 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
48156,90
грн
Забрати 21.04 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременець, вул. Дубенська, 131-А
751.0 км
Офев® капсули м'які 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
48156,90
грн
Забрати 21.04 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременець, вул. Дубенська, 136
751.1 км
Офев® капсули м'які 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
48156,90
грн
Забрати 21.04 після 16:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременець, вул. Дубенська, 142-А
751.1 км
Офев® капсули м'які 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
48156,90
грн
Забрати 21.04 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Збараж, пл. Франка Івана, 14
751.2 км
Офев® капсули м'які 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
48156,90
грн
Забрати 21.04 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Збараж, вул. Січових Стрільців, 2-Б
751.4 км
Офев® капсули м'які 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
48156,90
грн
Забрати 21.04 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременець, вул. Захисників України, 51/1
753.0 км
Офев® капсули м'які 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
48156,90
грн
Забрати 21.04 після 17:00
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