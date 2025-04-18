Київ (адресу не вказано)
Доступно в 357 аптеках у Київ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 2
0.0 км
Цефалексин гранули для приготування суспензії 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Хемофарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Цефалексин гранули для приготування суспензії 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Хемофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Цефалексин гранули для приготування суспензії 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Хемофарм
137,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Цефалексин гранули для приготування суспензії 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Хемофарм
137,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Цефалексин гранули для приготування суспензії 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Хемофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Цефалексин гранули для приготування суспензії 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Хемофарм
143,14
Економія при броні: -7,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Цефалексин гранули для приготування суспензії 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Хемофарм
137,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Цефалексин гранули для приготування суспензії 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Хемофарм
137,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Цефалексин гранули для приготування суспензії 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Хемофарм
137,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Цефалексин гранули для приготування суспензії 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Хемофарм
137,30 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
1.6 км
Цефалексин гранули для приготування суспензії 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Хемофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Цефалексин гранули для приготування суспензії 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Хемофарм
137,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Цефалексин гранули для приготування суспензії 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Хемофарм
137,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Цефалексин гранули для приготування суспензії 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Хемофарм
137,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Цефалексин гранули для приготування суспензії 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Хемофарм
137,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Цефалексин гранули для приготування суспензії 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Хемофарм
137,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Цефалексин гранули для приготування суспензії 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Хемофарм
137,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Цефалексин гранули для приготування суспензії 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Хемофарм
137,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Цефалексин гранули для приготування суспензії 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Хемофарм
137,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Цефалексин гранули для приготування суспензії 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Хемофарм
137,30 грн