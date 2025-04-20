Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Гріндекс
1128,00
Економія при броні: -116,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №90
Гріндекс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №90
Гріндекс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №90
Гріндекс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №90
Гріндекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.0 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Гріндекс
1105,73
Економія при броні: -94,13 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Гріндекс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
10.7 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Гріндекс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
10.8 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Гріндекс
1111,97
Економія при броні: -118,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
11.9 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Гріндекс
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
65.3 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Гріндекс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
65.5 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
72.6 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Гріндекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 12
76.0 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Гріндекс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
129.8 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
227.2 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
227.4 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
251.8 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Гріндекс