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Тингрекс
®
(Tingrex)
Тингрекс
®
(Tingrex)
Миколаїв
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 225
44.9 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Гріндекс
486,88
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Гріндекс
1133,10
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
160.0 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Гріндекс
509,48
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
176.1 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Гріндекс
1133,70
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
176.4 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Гріндекс
1105,14
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
241.9 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Гріндекс
1188,48
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
249.9 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Гріндекс
1111,97
Економія при броні:
-118,97 грн
993,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
250.0 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Гріндекс
482,81
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
250.6 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Гріндекс
510,32
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
251.4 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Гріндекс
665,74
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
255.5 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Гріндекс
118,12
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
256.8 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №90
Гріндекс
973,92
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
256.8 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №90
Гріндекс
687,51
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
257.7 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №90
Гріндекс
1166,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
258.3 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Гріндекс
1128,00
Економія при броні:
-116,40 грн
1011,60
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
258.8 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Гріндекс
1105,73
Економія при броні:
-94,13 грн
1011,60
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
261.2 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Гріндекс
749,65
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
263.7 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №90
Гріндекс
1297,13
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Піщанка, вул. Центральна, 49
272.2 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Гріндекс
1132,14
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
279.4 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Гріндекс
790,10
грн
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