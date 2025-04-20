Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Гріндекс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
4.4 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
5.4 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Гріндекс
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
118.2 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
140.5 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 135
180.4 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
180.6 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
184.7 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
185.8 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №90
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
334.7 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Піщанка, вул. Центральна, 49
398.2 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Берестейський, 136
457.3 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Симиренка, 5
459.0 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
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1210,60
Економія при броні: -22,60 грн
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №90
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1815,60
Економія при броні: -16,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
463.6 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
464.4 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
465.0 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
465.7 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
467.1 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
468.4 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
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Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №90
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
468.4 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
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