Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
9.5 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
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В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
106.6 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
106.6 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Гріндекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
121.6 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Гріндекс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
123.2 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Гріндекс
1111,97
Економія при броні: -118,97 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
123.4 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Гріндекс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
124.6 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Гріндекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
125.9 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
128.9 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №90
Гріндекс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
129.6 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №90
Гріндекс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
130.4 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №90
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
130.7 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
131.4 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Гріндекс
1128,00
Економія при броні: -116,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
133.5 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
133.7 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Гріндекс
1105,73
Економія при броні: -94,13 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
137.1 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №90
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
137.4 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Нова Одеса, вул. Центральна, 225
138.0 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Миру, 12
139.4 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
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