Харків (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
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В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
145.0 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 12
185.5 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
193.2 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
195.5 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
195.6 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
249.4 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
250.8 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №90
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
251.2 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Гріндекс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
251.8 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №90
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
252.1 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Гріндекс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
252.5 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №90
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Гріндекс
1128,00
Економія при броні: -116,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
252.9 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №90
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
257.1 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Гріндекс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
257.3 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Гріндекс
1111,97
Економія при броні: -118,97 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
257.3 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Гріндекс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
257.8 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.9 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Гріндекс
1105,73
Економія при броні: -94,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
302.9 км
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
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