Дроспіфем® 20 (Drospifem 20)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 187 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
352,00
Економія при броні: -67,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
376,68
Економія при броні: -41,86 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
382,85
Економія при броні: -49,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
367,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
337,00
Економія при броні: -30,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
337,00
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
365,30
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
385,97
Економія при броні: -13,38 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
386,46
Економія при броні: -62,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
388,47
Економія при броні: -45,01 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
380,65
Економія при броні: -55,41 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
367,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
388,32
Економія при броні: -49,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
399,27
Економія при броні: -32,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
389,41
Економія при броні: -76,12 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
337,00
Економія при броні: -30,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
360,12
Економія при броні: -50,48 грн