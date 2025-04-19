Дроспіфем® 20 (Drospifem 20)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 177 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
389,63
Економія при броні: -23,71 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
367,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
365,30
Економія при броні: -37,90 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
386,05
Економія при броні: -60,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
385,79
Економія при броні: -48,72 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
367,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
367,70
Економія при броні: -40,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
329,80
Економія при броні: -2,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
329,80
Економія при броні: -2,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
365,30
Економія при броні: -37,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
384,60
Економія при броні: -43,95 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
347,40
Економія при броні: -20,00 грн