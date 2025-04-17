Дроспіфем® 20 (Drospifem 20)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 532 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
365,30
Економія при броні: -22,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
367,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
386,50
Економія при броні: -58,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
386,79
Економія при броні: -61,85 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
383,80
Економія при броні: -59,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
347,40
Економія при броні: -4,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
391,63
Економія при броні: -65,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
367,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
367,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
379,33
Економія при броні: -14,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
381,75
Економія при броні: -45,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
367,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ