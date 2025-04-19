Дроспіфем® 20 (Drospifem 20)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 251 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
383,81
Економія при броні: -18,64 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
383,18
Економія при броні: -57,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
392,62
Економія при броні: -26,75 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
367,70
Економія при броні: -40,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
381,79
Економія при броні: -70,47 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
394,98
Економія при броні: -72,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
389,61
Економія при броні: -65,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
395,09
Економія при броні: -69,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
396,37
Економія при броні: -77,01 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
383,11
Економія при броні: -60,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
390,08
Економія при броні: -78,27 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
379,40
Економія при броні: -57,23 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
388,40
Економія при броні: -70,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
390,72
Економія при броні: -72,82 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
387,73
Економія при броні: -68,37 грн