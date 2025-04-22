Дроспіфем® 20 (Drospifem 20)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
367,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
367,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
367,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
367,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
367,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
367,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
367,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
385,31
Економія при броні: -19,26 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
367,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
378,36
Економія при броні: -12,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
388,33
Економія при броні: -21,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
367,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
389,15
Економія при броні: -22,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
367,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
365,30
Економія при броні: -25,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
397,11
Економія при броні: -62,72 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ
379,99
Економія при броні: -46,38 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.02 мг + 3 мг блістер №28
Дермафарм АГ