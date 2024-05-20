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Алміба розчин 120 мл, №1 - Одеса (482148) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
404,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (2)
437,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
491,02
Економія: -32,12 грн
458,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
393,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
453,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
Всього: упаковка (1)
435,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (1)
486,65
Економія: -23,75 грн
462,90 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
Всього: упаковка (1)
444,67 грн
Южна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
484,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Всього: упаковка (1)
447,96 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
Всього: упаковка (1)
483,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (1)
433,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 26/1
Всього: упаковка (1)
529,83
Економія: -77,67 грн
452,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 100/1
Всього: упаковка (2)
515,81
Економія: -41,77 грн
474,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
493,19
Економія: -27,66 грн
465,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Палія Семена, 120
Всього: упаковка (1)
492,06
Економія: -29,16 грн
462,90 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Усатове, вул. Лесі Українки, 151
Всього: упаковка (1)
404,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, вул. Хіміків, 22/3
Всього: упаковка (1)
435,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (7)
484,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95-А
Всього: упаковка (2)
437,90 грн