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Алміба розчин 120 мл, №1 - Львів (482148) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
468,00
Економія: -30,00 грн
438,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
498,85
Економія: -61,89 грн
436,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (2)
404,81 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 187
Всього: упаковка (1)
504,99
Економія: -80,34 грн
424,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Орлика Пилипа, 4
Всього: упаковка (2)
555,99
Економія: -131,34 грн
424,65 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Всього: упаковка (1)
463,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:30
Львів, вул. Вашингтона, 8
Всього: упаковка (1)
447,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
497,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (3)
483,89
Економія: -19,99 грн
463,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (1)
465,79
Економія: -14,79 грн
451,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
454,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (3)
458,77
Економія: -14,87 грн
443,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
480,15
Економія: -26,74 грн
453,41 грн
В інших містах:
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Галицька, 12
Всього: упаковка (1)
426,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2-В
Всього: упаковка (2)
477,60
Економія: -39,53 грн
438,07 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
Всього: упаковка (2)
504,99
Економія: -80,34 грн
424,65 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
Всього: упаковка (1)
485,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
478,85
Економія: -43,70 грн
435,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 5/1
Всього: упаковка (1)
458,46
Економія: -19,00 грн
439,46 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
544,99
Економія: -120,34 грн
424,65 грн