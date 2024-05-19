Алміба розчин 120 мл, №1 - Київ (482148) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 46 аптеках
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека доброго дня
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Київ, вул. Хрещатик, 44
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Басейна, 10
Аптека низьких цін
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Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Біла ромашка
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Київ, пл. Спортивна, 1-А
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Аптека доброго дня
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Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Біла ромашка
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Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Золотоустівська, 55
Аптека оптових цін
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Київ, вул. Липківського Василя, 25
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (5)
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Київ, бульв. Міхновського Миколи, 25-А
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Солом'янська, 33
1 соціальна аптека
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Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (6)
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Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Біла ромашка
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Київ, вул. Антоновича, 176
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Солом'янська, 14
Мед-сервіс
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Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Аптека низьких цін
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Київ, просп. Лобановського, 6-А