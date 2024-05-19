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Алміба розчин 120 мл, №1 - Київ (482148) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10)
455,61 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
468,32 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
546,50
Економія: -88,80 грн
457,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
465,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
532,01
Економія: -94,82 грн
437,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
524,84
Економія: -75,28 грн
449,56 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
560,95
Економія: -16,83 грн
544,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
510,98
Економія: -85,08 грн
425,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (1)
571,70
Економія: -114,00 грн
457,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (1)
515,30
Економія: -15,46 грн
499,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
526,56
Економія: -47,01 грн
479,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
480,55 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 25-А
Всього: упаковка (5)
535,90
Економія: -78,20 грн
457,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
435,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: упаковка (2)
559,90
Економія: -102,20 грн
457,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (6)
583,10
Економія: -125,40 грн
457,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
534,15
Економія: -16,02 грн
518,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Солом'янська, 14
Всього: упаковка (1)
488,70
Економія: -21,80 грн
466,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Всього: упаковка (1)
456,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1)
476,24
Економія: -38,11 грн
438,13 грн