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Алміба розчин 120 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (482148) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
487,45
Економія: -31,55 грн
455,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (1)
496,31
Економія: -39,30 грн
457,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
515,92
Економія: -50,03 грн
465,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, просп. Миру, 63-А
Всього: упаковка (1)
475,88
Економія: -17,93 грн
457,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Миру, 12
Всього: упаковка (2)
476,09
Економія: -18,71 грн
457,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (1)
490,82
Економія: -33,44 грн
457,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 53-К
Всього: упаковка (2)
477,01
Економія: -21,11 грн
455,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (1)
500,69
Економія: -42,85 грн
457,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
480,25
Економія: -22,35 грн
457,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (1)
472,50
Економія: -21,60 грн
450,90 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (1)
470,47
Економія: -27,47 грн
443,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Новомосковськ, пл. Соборна, 2
Всього: упаковка (2)
513,43
Економія: -41,88 грн
471,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 19-А
Всього: упаковка (1)
502,99
Економія: -79,60 грн
423,39 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35
Всього: упаковка (2)
472,15
Економія: -17,15 грн
455,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, перех. Сучкова / Гетьманська, 13/30
Всього: упаковка (1)
485,79
Економія: -44,24 грн
441,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (2)
456,02
Економія: -19,85 грн
436,17 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
515,00
Економія: -82,00 грн
433,00 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
515,00
Економія: -82,00 грн
433,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
512,17
Економія: -62,34 грн
449,83 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
505,26
Економія: -65,25 грн
440,01 грн