Контейнер пластиковий для калу
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
КОНТЕЙНЕР ЛАБОРАТОРНИЙ ПЛАСТИКОВИЙ ДЛЯ КАЛУ 25 мл №1
Спецтехоснастка
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
65.8 км
КОНТЕЙНЕР ЛАБОРАТОРНИЙ ПЛАСТИКОВИЙ ДЛЯ КАЛУ 25 мл №1
Спецтехоснастка
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
71.6 км
КОНТЕЙНЕР ЛАБОРАТОРНИЙ ПЛАСТИКОВИЙ ДЛЯ КАЛУ 25 мл №1
Спецтехоснастка
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
71.8 км
КОНТЕЙНЕР ЛАБОРАТОРНИЙ ПЛАСТИКОВИЙ ДЛЯ КАЛУ 25 мл №1
Спецтехоснастка
5,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
КОНТЕЙНЕР ЛАБОРАТОРНИЙ ПЛАСТИКОВИЙ ДЛЯ КАЛУ 25 мл №1
Спецтехоснастка
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
380.4 км
КОНТЕЙНЕР ЛАБОРАТОРНИЙ ПЛАСТИКОВИЙ ДЛЯ КАЛУ 25 мл №1
Спецтехоснастка
5,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
382.9 км
КОНТЕЙНЕР ЛАБОРАТОРНИЙ ПЛАСТИКОВИЙ ДЛЯ КАЛУ 25 мл №1
Спецтехоснастка
5,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 27
393.8 км
КОНТЕЙНЕР ЛАБОРАТОРНИЙ ПЛАСТИКОВИЙ ДЛЯ КАЛУ 25 мл №1
Спецтехоснастка
Аптека є все, що лікар прописав
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
155.2 км
КОНТЕЙНЕР ЛАБОРАТОРНИЙ ПЛАСТИКОВИЙ ДЛЯ КАЛУ 25 мл №1
Спецтехоснастка