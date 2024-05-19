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SVR ГІДРАЛЬЯН РІШ ІНТЕНСИВНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 40 мл - Київ (449179) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -150,90 грн
603,75 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -150,90 грн
603,75 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -150,90 грн
603,75 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -150,90 грн
603,75 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Вишгород, вул. Шолуденка, 1
Всього: упаковка (1)
677,41 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -150,90 грн
603,75 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -150,90 грн
603,75 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -150,90 грн
603,75 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -150,90 грн
603,75 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
678,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
Всього: упаковка (2)
718,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 51
Всього: упаковка (2)
718,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Рівне, вул. Соборна, 96
Всього: упаковка (2)
718,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
742,42
Економія: -63,23 грн
679,19 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
646,00
Економія: -1,71 грн
644,29 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (1)
638,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (1)
537,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
718,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
742,77
Економія: -132,76 грн
610,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
672,29 грн