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АВЕН КЛІНАНС МАТ ЕМУЛЬСІЯ МАТУЮЧА 40 мл - Київ (451453) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
546,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
529,83 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
545,99 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
476,83 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
516,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
433,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
401,76
Економія: -25,76 грн
376,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
508,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
508,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
508,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
403,01
Економія: -11,81 грн
391,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
357,93
Економія: -16,33 грн
341,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
505,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
407,36
Економія: -16,16 грн
391,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
364,43
Економія: -13,31 грн
351,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
443,52
Економія: -23,52 грн
420,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
438,02
Економія: -18,02 грн
420,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
449,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
399,46
Економія: -23,46 грн
376,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (1)
513,29 грн