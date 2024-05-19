АВЕН КЛІНАНС МАТ ЕМУЛЬСІЯ МАТУЮЧА 40 мл - Київ (451453) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 80 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 16-А
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Всього: упаковка (4)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Басейна, 10
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Київ, вул. Велика Васильківська, 17
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
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Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Аптека низьких цін
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Київ, вул. Верхній Вал, 22
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Нижній Вал, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Золотоустівська, 55
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Татарська, 38-А