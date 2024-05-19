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D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл, №1 - Львів (397398) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
272,36
Економія: -30,71 грн
241,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
230,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
300,99
Економія: -66,75 грн
234,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
308,99
Економія: -74,75 грн
234,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
285,99
Економія: -51,75 грн
234,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
324,99
Економія: -90,75 грн
234,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
230,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
285,99
Економія: -51,75 грн
234,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
300,99
Економія: -66,75 грн
234,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
302,37
Економія: -60,72 грн
241,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
315,99
Економія: -81,75 грн
234,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
308,99
Економія: -74,75 грн
234,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
315,99
Економія: -81,75 грн
234,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (4)
230,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
296,99
Економія: -62,75 грн
234,24 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (2)
246,99
Економія: -12,75 грн
234,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (1)
292,99
Економія: -58,75 грн
234,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
230,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
270,86
Економія: -29,21 грн
241,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (2)
308,99
Економія: -74,75 грн
234,24 грн