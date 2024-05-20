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Агепта® таблетки сублінгвальні, №20 - Одеса (429402) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
756,29
Економія: -41,39 грн
714,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
838,57
Економія: -96,95 грн
741,62 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
873,99
Економія: -186,31 грн
687,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
715,30 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
763,23
Економія: -27,23 грн
736,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
792,73
Економія: -51,11 грн
741,62 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
798,99
Економія: -111,31 грн
687,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
802,18
Економія: -74,04 грн
728,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (61)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
728,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
708,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2)
797,04
Економія: -55,42 грн
741,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
753,48
Економія: -37,58 грн
715,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
709,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (3)
810,99
Економія: -123,31 грн
687,68 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (2)
776,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
781,21
Економія: -39,59 грн
741,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
772,70
Економія: -44,70 грн
728,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
756,42
Економія: -24,52 грн
731,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
790,99
Економія: -103,31 грн
687,68 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: таблетки сублінгвальні (10)
798,59
Економія: -56,97 грн
741,62 грн