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АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше, №10 - Одеса (594093) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: саше (6)
91,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (4)
113,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: саше (6)
91,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
Всього: порошок для оральної суспензії (8)
106,22
Економія: -8,27 грн
97,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
117,50
Економія: -17,37 грн
100,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Всього: упаковка (1)
105,58
Економія: -4,08 грн
101,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Всього: порошок для оральної суспензії (5)
108,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: саше (2)
91,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 6
Всього: порошок для оральної суспензії (7)
117,50
Економія: -17,37 грн
100,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 11-А
Всього: упаковка (2)
91,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Всього: саше (5)
91,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
Всього: упаковка (1)
108,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
Всього: порошок для оральної суспензії (1)
115,07
Економія: -14,10 грн
100,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: порошок для оральної суспензії (6)
112,99
Економія: -12,86 грн
100,13 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 32/3
Всього: порошок для оральної суспензії (2)
102,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 77
Всього: порошок для оральної суспензії (7)
108,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Марсельська, 60
Всього: порошок для оральної суспензії (6)
126,99
Економія: -26,86 грн
100,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 109-А
Всього: саше (1)
91,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 123/2-А
Всього: порошок для оральної суспензії (2)
111,59
Економія: -7,87 грн
103,72 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: порошок для оральної суспензії (4)
108,40 грн