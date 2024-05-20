АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше, №10 - Одеса (594093) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 24 аптеках
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Всього: саше (6)
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Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
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Всього: упаковка (4)
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Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
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Всього: саше (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
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Всього: порошок для оральної суспензії (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
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Одеса, вул. Космонавтів, 33
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Одеса, вул. Космонавтів, 33
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Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
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Одеса, просп. Небесної Сотні, 6
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Всього: упаковка (2)
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Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 11-А
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Всього: саше (5)
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Палія Семена, 68
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Всього: порошок для оральної суспензії (1)
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Одеса, вул. Палія Семена, 70
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Всього: порошок для оральної суспензії (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Аптека акс соціальна
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Всього: порошок для оральної суспензії (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 32/3
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Всього: порошок для оральної суспензії (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 77
Подорожник
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Всього: порошок для оральної суспензії (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Марсельська, 60
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Всього: саше (1)
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Одеса, просп. Добровольського, 109-А
Аптека шар@
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Всього: порошок для оральної суспензії (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 123/2-А
Аптека акс соціальна
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Всього: порошок для оральної суспензії (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119