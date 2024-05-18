АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (594093) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Аптека шар@
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Всього: порошок для оральної суспензії (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Аптека низьких цін
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Всього: порошок для оральної суспензії (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Луговська, 248
Не болей! семья аптек
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Всього: порошок для оральної суспензії (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 28
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Нє болєй
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Всього: порошок для оральної суспензії (9)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 54
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 6
В інших містах:
Аптека шар@
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Всього: порошок для оральної суспензії (6)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Соборна, 6-А
Народна аптека
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Всього: порошок для оральної суспензії (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 15-Д
Бажаємо здоров'я
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Всього: саше (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-А
Мед-сервіс
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Всього: порошок для оральної суспензії (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), саше (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16