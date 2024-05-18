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АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (594093) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
114,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: порошок для оральної суспензії (1)
109,73
Економія: -6,65 грн
103,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Луговська, 248
Всього: порошок для оральної суспензії (5)
114,49
Економія: -6,13 грн
108,36 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: порошок для оральної суспензії (2)
109,21
Економія: -10,95 грн
98,26 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 28
Всього: упаковка (2)
113,26
Економія: -11,38 грн
101,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: упаковка (1)
111,52
Економія: -7,02 грн
104,50 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
Всього: порошок для оральної суспензії (9)
110,93
Економія: -4,93 грн
106,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 54
Всього: упаковка (2)
151,00
Економія: -49,20 грн
101,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (1)
108,99
Економія: -8,86 грн
100,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
109,55
Економія: -6,55 грн
103,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 6
Всього: упаковка (1)
119,50
Економія: -19,37 грн
100,13 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: порошок для оральної суспензії (6)
109,37
Економія: -7,09 грн
102,28 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
Всього: упаковка (1)
106,11
Економія: -4,72 грн
101,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (1)
109,24
Економія: -12,01 грн
97,23 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
Всього: порошок для оральної суспензії (1)
126,00
Економія: -22,20 грн
103,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 15-Д
Всього: упаковка (1)
125,99
Економія: -25,86 грн
100,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-А
Всього: саше (4)
91,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
Всього: порошок для оральної суспензії (3)
99,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
Всього: упаковка (1)
91,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (1), саше (1)
104,96
Економія: -5,96 грн
99,00 грн