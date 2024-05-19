Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування для осіб, які контролюють масу тілаДієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організміXXL-СУПЕР КОМПЛЕКСЦіни в аптеках

XXL-СУПЕР КОМПЛЕКС комплекс, №64 - Київ (344719) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
306,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
327,67 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
326,54 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
306,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
306,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
306,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
306,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
306,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
306,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
306,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
306,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
306,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
306,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
306,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
306,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
306,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
306,80 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
379,05
Економія: -11,37 грн
367,68 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
306,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
306,80 грн
У місті Київ більше немає пропозицій з препаратом