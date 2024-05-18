Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексівFERTILOVIT® F 35 PLUSЦіни в аптеках

FERTILOVIT® F 35 PLUS капсули, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (390794) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
1399,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Всього: упаковка (1)
1399,00 грн
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (1)
1427,00
Економія: -71,35 грн
1355,65 грн
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
1456,00
Економія: -72,80 грн
1383,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Всього: упаковка (1)
1399,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
1399,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1), капсули (1)
1399,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: капсули (1)
1399,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
1399,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
1399,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (1)
1399,00 грн
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (1)
1393,00
Економія: -69,65 грн
1323,35 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
Всього: упаковка (1)
1399,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 16-А
Всього: упаковка (1)
1399,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 98/2
Всього: упаковка (1)
1399,00 грн
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (1)
1427,00
Економія: -71,35 грн
1355,65 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Гостомельська, 1
Всього: упаковка (1), капсули (1)
1399,00 грн
Йод
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 147
Всього: упаковка (1)
1334,68 грн
Альго-фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
1369,00 грн
Вітамін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Регенераторна, 4
Всього: упаковка (2)
1399,00 грн