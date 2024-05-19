DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл у футлярі, №1 - Київ (501602) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 36 аптеках
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полтавська, 10
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Київ, вул. Загорівська, 17/21
Подорожник
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Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
Подорожник
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Київ, просп. Лобановського, 7/2
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Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
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Київ, бульв. Русанівський, 12
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Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
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Київ, вул. Пулюя Івана, 5
Аптека доброго дня
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Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Дегтярівська, 62
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Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 27
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 8
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Левицького Ореста, 23
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Кухаря Академика, 8
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Срібнокільська, 20-В