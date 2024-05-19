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DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл у футлярі, №1 - Київ (501602) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (8)
68,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
72,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полтавська, 10
Всього: упаковка (1)
73,59 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Всього: упаковка (1)
90,30
Економія: -33,70 грн
56,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
Всього: упаковка (1)
82,30
Економія: -26,57 грн
55,73 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Всього: упаковка (1)
69,91
Економія: -14,18 грн
55,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
Всього: упаковка (1)
69,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Русанівський, 12
Всього: упаковка (1)
68,44 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Всього: упаковка (1)
91,50
Економія: -34,90 грн
56,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 5
Всього: упаковка (1)
68,62 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
Всього: упаковка (1)
90,30
Економія: -33,70 грн
56,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дегтярівська, 62
Всього: упаковка (3)
73,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (2)
72,45 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
71,22
Економія: -15,49 грн
55,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 27
Всього: упаковка (2)
68,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 8
Всього: упаковка (1)
72,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Левицького Ореста, 23
Всього: упаковка (1)
73,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (1)
68,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Кухаря Академика, 8
Всього: упаковка (2)
68,62 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Срібнокільська, 20-В
Всього: упаковка (1)
67,40
Економія: -11,67 грн
55,73 грн