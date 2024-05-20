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Антиглист капсули 0,4 г, №30 - Одеса (240625) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
89,50
Економія: -18,01 грн
71,49 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
82,99
Економія: -11,50 грн
71,49 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Звенигородка, вул. Грушевського Михайла, 131
Всього: упаковка (1)
68,43
Економія: -8,40 грн
60,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, пров. Шевченка Тараса, 1-А
Всього: упаковка (2)
93,99
Економія: -22,50 грн
71,49 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, просп. Хіміків, 30/4-А
Всього: упаковка (2)
85,50
Економія: -14,01 грн
71,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
63,14
Економія: -5,47 грн
57,67 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бар, пл. Святого Миколая, 12
Всього: упаковка (1)
95,50
Економія: -24,01 грн
71,49 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
81,00
Економія: -15,30 грн
65,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
Всього: упаковка (1)
85,99
Економія: -14,50 грн
71,49 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
81,00
Економія: -16,50 грн
64,50 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
81,00
Економія: -15,30 грн
65,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (1)
92,99
Економія: -21,50 грн
71,49 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
83,99
Економія: -12,50 грн
71,49 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 47
Всього: упаковка (1)
90,50
Економія: -19,01 грн
71,49 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1/1
Всього: упаковка (6)
98,99
Економія: -27,50 грн
71,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
83,47
Економія: -10,12 грн
73,35 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (2)
78,00
Економія: -2,34 грн
75,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
83,99
Економія: -12,50 грн
71,49 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
88,86
Економія: -11,19 грн
77,67 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 3
Всього: упаковка (1)
85,50
Економія: -14,01 грн
71,49 грн