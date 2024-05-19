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Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, №30 - Київ (300094) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1075 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
242,99
Економія: -53,27 грн
189,72 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
274,00
Економія: -85,20 грн
188,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
274,00
Економія: -85,20 грн
188,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
185,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
214,02 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (8)
209,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
185,93 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (21)
214,05 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
273,50
Економія: -84,70 грн
188,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
242,99
Економія: -53,27 грн
189,72 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
279,70
Економія: -67,91 грн
211,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
185,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
214,68 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
274,00
Економія: -85,20 грн
188,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
274,80
Економія: -86,00 грн
188,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
217,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
273,40
Економія: -84,60 грн
188,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
232,05
Економія: -32,19 грн
199,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (9)
213,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
213,48 грн