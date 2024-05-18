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Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (300094) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 308 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (14), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
229,07
Економія: -38,54 грн
190,53 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (13), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
221,57
Економія: -31,04 грн
190,53 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1)
228,70
Економія: -22,50 грн
206,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
273,60
Економія: -84,80 грн
188,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (5), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
226,40
Економія: -23,00 грн
203,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
228,70
Економія: -22,50 грн
206,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
210,18 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (3)
216,99
Економія: -27,27 грн
189,72 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
273,40
Економія: -67,20 грн
206,20 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
229,30
Економія: -23,10 грн
206,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (1)
274,00
Економія: -67,80 грн
206,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (1)
268,40
Економія: -62,20 грн
206,20 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (5), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
218,59
Економія: -27,01 грн
191,58 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
267,80
Економія: -61,60 грн
206,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
197,24 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (3), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
223,57
Економія: -34,62 грн
188,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
236,38
Економія: -43,13 грн
193,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
208,99
Економія: -19,27 грн
189,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (5), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
223,49
Економія: -35,43 грн
188,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
185,93 грн