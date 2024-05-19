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Абсолют капсули, №30 - Київ (128276) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
252,20 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 36
Всього: упаковка (1)
360,98
Економія: -10,83 грн
350,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: капсули (15)
292,42
Економія: -9,45 грн
282,97 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (2)
271,51
Економія: -9,79 грн
261,72 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Дніпро, вул. Березинська, 28
Всього: упаковка (1)
316,84
Економія: -20,31 грн
296,53 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
Всього: упаковка (1)
309,46
Економія: -12,93 грн
296,53 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
308,35
Економія: -15,19 грн
293,16 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Дніпро, вул. Яскрава, 19
Всього: капсули (15)
318,99
Економія: -47,83 грн
271,16 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (2)
267,97
Економія: -12,86 грн
255,11 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (1)
302,31
Економія: -9,03 грн
293,28 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: капсули (15)
276,64
Економія: -14,92 грн
261,72 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Всього: упаковка (1)
372,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: капсули (15)
321,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
372,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
310,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
372,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
317,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
325,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
316,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (2)
325,80 грн