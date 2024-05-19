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NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки 33.6 г вишня, №1 - Київ (755637) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (11)
56,90
Економія: -14,80 грн
42,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (6)
59,00
Економія: -17,79 грн
41,21 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (12)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (15)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (12)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (13)
57,35
Економія: -1,72 грн
55,63 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (5)
47,80
Економія: -5,70 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (8)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Гончара Олеся / Кониського Олександра, 88/2
Всього: упаковка (10)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (11)
53,10
Економія: -1,59 грн
51,51 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Саксаганського, 11/106
Всього: упаковка (3)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (13)
54,65
Економія: -1,64 грн
53,01 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 107
Всього: упаковка (6)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (12)
53,10
Економія: -1,59 грн
51,51 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (10)
53,55
Економія: -1,61 грн
51,94 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (4)
54,90
Економія: -13,31 грн
41,59 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 115
Всього: упаковка (11)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Білоруська, 30
Всього: упаковка (3)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (11)
53,10
Економія: -1,59 грн
51,51 грн