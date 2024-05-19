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NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки 33.6 г яблyко, №1 - Київ (111370) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 143 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (9)
57,30
Економія: -15,20 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (15)
57,20
Економія: -15,10 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (14)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (7)
59,00
Економія: -16,20 грн
42,80 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (6)
56,50
Економія: -13,70 грн
42,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (11)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (5)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (5)
45,50
Економія: -11,03 грн
34,47 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (3)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (6)
47,50
Економія: -5,40 грн
42,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
56,50
Економія: -13,70 грн
42,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (8)
44,87
Економія: -5,37 грн
39,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Всього: упаковка (9)
47,50
Економія: -5,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (12)
47,50
Економія: -5,40 грн
42,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
46,83
Економія: -7,28 грн
39,55 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (12)
47,80
Економія: -5,70 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (3)
47,50
Економія: -5,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Всього: упаковка (9)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (6)
47,60
Економія: -5,50 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Саксаганського, 11/106
Всього: упаковка (7)
47,50
Економія: -5,40 грн
42,10 грн