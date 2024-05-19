Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінних комплексівNATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМЦіни в аптеках

NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки 33.6 г апельсин, №1 - Київ (111364) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (12)
56,50
Економія: -17,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (14)
56,50
Економія: -17,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (11)
56,50
Економія: -17,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (11)
47,50
Економія: -8,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (9)
47,80
Економія: -8,40 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (7)
56,50
Економія: -17,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 107
Всього: упаковка (5)
56,50
Економія: -17,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коновальця Євгена, 33/1
Всього: упаковка (11)
56,50
Економія: -17,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (22)
47,10
Економія: -7,70 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирпи Георгія, 5
Всього: упаковка (8)
47,50
Економія: -8,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 115
Всього: упаковка (18)
56,50
Економія: -17,10 грн
39,40 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (12)
52,50
Економія: -1,58 грн
50,92 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: упаковка (10)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (11)
56,50
Економія: -17,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Броварський, 17
Всього: упаковка (10)
56,50
Економія: -17,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, наб. Русанівська, 8
Всього: упаковка (4)
47,50
Економія: -8,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
Всього: упаковка (5)
47,10
Економія: -7,70 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Всього: упаковка (12)
47,50
Економія: -8,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Всього: упаковка (10)
47,10
Економія: -7,70 грн
39,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4-Б
Всього: упаковка (15)
47,80
Економія: -5,70 грн
42,10 грн