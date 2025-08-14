Київ
Контейнер для крові Вего (Vego Blood Container)

Миколаїв (адресу не вказано)
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
258.3 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КРОВІ WEGO З РОЗЧИНОМ АНТИКОАГУЛЯНТУ ЦФДA-1 ПОДВІЙНИЙ 450 мл №1
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd.
217,00
Економія при броні: -21,00 грн
196,00 грн
