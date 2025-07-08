Київ
Контейнер для крові Вего (Vego Blood Container)

Контейнер для крові Вего (Vego Blood Container)

Київ (адресу не вказано)
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
444.3 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КРОВІ WEGO З РОЗЧИНОМ АНТИКОАГУЛЯНТУ ЦФДA-1 ПОДВІЙНИЙ 450 мл №1
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd.
222,00
Економія при броні: -12,00 грн
210,00 грн
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