Голки Мікролет (Needles Microlet)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Одеса
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
4.1 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
4.3 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
7.0 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 11-Г
10.1 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
В містах поряд
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калинопіль, вул. Соборна, 36
274.6 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шпола, вул. Волонтерська, 4
285.6 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
301.3 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
D.s.
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
339.8 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142
341.2 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
342.1 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
342.8 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
344.9 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 76
363.0 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Обухова, 3-П
368.2 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 25-А
391.6 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 50-Б
391.9 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
D.s.
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Кам'янець-Подільський, вул. Чорновола В'ячеслава, 10-Г
391.9 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
D.s.
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 21
392.1 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
392.2 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка, 55
392.5 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр