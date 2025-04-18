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Голки Мікролет (Needles Microlet)
Голки Мікролет (Needles Microlet)
Київ
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Велика Димерка, вул. Паркова, 1-Г
30.9 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
476,66
грн
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Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Обухова, 3-П
138.6 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
663,00
грн
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Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
155.6 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
248,63
грн
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Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
155.6 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
663,00
грн
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Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142
159.5 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
663,00
грн
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Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
161.0 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
49,73
грн
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Відчиняється о 07:00
Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
166.6 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
663,00
грн
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Відчиняється о 08:00
Калинопіль, вул. Соборна, 36
170.2 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
480,00
грн
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Відчиняється о 08:00
Шпола, вул. Волонтерська, 4
172.0 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
768,00
грн
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Відчиняється о 08:00
Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
195.1 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
768,00
грн
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Відчиняється о 08:00
Летичів, вул. Героїв Крут, 1
239.5 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
663,00
грн
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Відчиняється о 08:00
Деражня, вул. Миру, 49
257.6 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
663,00
грн
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Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 40-Б
265.1 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
60,75
грн
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Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 37/2
274.8 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
672,00
грн
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Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Залізняка, 8/3
275.1 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
182,44
грн
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Відчиняється о 08:00
Хмельницький, просп. Миру, 88
275.3 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
768,00
грн
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Відчиняється о 08:00
Хмельницький, просп. Миру, 69
275.8 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
576,00
грн
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Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 97
276.2 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
626,53
грн
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Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 62
276.3 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
480,00
грн
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Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 57
276.6 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
663,00
грн
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